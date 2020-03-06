06.03.2020 - 12:21 |
Son dakika... Bakan Soylu Türkiye'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 142 bin 175" dedi.
Ayrıntılar birazdan...
ABD'de bir yolcusu koronavirüsten ölen gemiye havadan test kiti bırakıldıABD'nin San Francisco açıklarında demir atan Grand Princess adlı lüks yolcu gemisinden ayrılan 1 kişi koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Mürettebat ve yolcular, 3 bin 483 kişinin bulunduğu lüks yolcu gemisine koronavirüs test kitleri havadan bırakıldı.