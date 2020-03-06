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06.03.2020 - 12:21 |

Son dakika... Bakan Soylu Türkiye'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 142 bin 175" dedi.

Son dakika... Bakan Soylu Türkiye'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı

Ayrıntılar birazdan...

ABD'de bir yolcusu koronavirüsten ölen gemiye havadan test kiti bırakıldıABD'nin San Francisco açıklarında demir atan Grand Princess adlı lüks yolcu gemisinden ayrılan 1 kişi koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Mürettebat ve yolcular, 3 bin 483 kişinin bulunduğu lüks yolcu gemisine koronavirüs test kitleri havadan bırakıldı.
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