Son dakika! Bakan Soylu'dan CNN TÜRK'e özel açıklamalar

Giresun'da 10 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin halen arandığı sel felaketinin ardından bir hafta geçti. Bakanlar ilk günden beri sel bölgesinde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu halen orada. Çalışmaları yakından takip ediyor. Soylu, CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk'e açıklamalarda bulundu.