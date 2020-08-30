MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Bakan Soylu'dan CNN TÜRK'e özel açıklamalar
ABONE OL
30.08.2020 - 17:34 |

Son dakika! Bakan Soylu'dan CNN TÜRK'e özel açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Giresun'daki sel felaketine ilişkin CNN TÜRK'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanımıza 'Ben böyle felaket görmedim' dedim" ifadelerini kullandı. 'Yeni koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi?' sorusuna Bakan Soylu, "Şu anda kısıtlama değerlendirmemiz yok." cevabını verdi.

Giresun'da 10 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin halen arandığı sel felaketinin ardından bir hafta geçti. Bakanlar ilk günden beri sel bölgesinde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu halen orada. Çalışmaları yakından takip ediyor. Soylu, CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

    Adana'da zincirleme trafik kazasıAdana’nın Pozantı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Fatma Bulur hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Bakan Koca 'ağır hasta sayımız artıyor' diyerek kritik uyarıda bulundu

    Son dakika... Bakan Koca 'ağır hasta sayımız artıyor' diyerek kritik uyarıda bulundu

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kovulma sebebi...

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kovulma sebebi...

    Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

    Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

    Müjde Ar'dan sert tepki: Sizi evimi yıkmaya davet ediyorum

    Müjde Ar'dan sert tepki: Sizi evimi yıkmaya davet ediyorum

    Sıradaki Haber