30.08.2020 - 17:34 |
Son dakika! Bakan Soylu'dan CNN TÜRK'e özel açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Giresun'daki sel felaketine ilişkin CNN TÜRK'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanımıza 'Ben böyle felaket görmedim' dedim" ifadelerini kullandı. 'Yeni koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi?' sorusuna Bakan Soylu, "Şu anda kısıtlama değerlendirmemiz yok." cevabını verdi.
Giresun'da 10 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin halen arandığı sel felaketinin ardından bir hafta geçti. Bakanlar ilk günden beri sel bölgesinde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu halen orada. Çalışmaları yakından takip ediyor. Soylu, CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk'e açıklamalarda bulundu.