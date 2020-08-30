Son dakika! Bakan Soylu'dan flaş kısıtlama açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Tüm bakanlıklarımız bölgede teyakkuzda. İçişleri Bakanlığı nakdi yardımları da başladı. Amerika ve Avrupa, böyle bir felaketle karşı karşıya kalsa bunun altından kalkamazdı. Gönül isterdi ki bu tablolar yaşanmasın. Dere yataklarına ev yapılmaması gerektiğini çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor.

YENİ KISITLAMALAR OLACAK MI?

Buradan vatandaşımıza sesleniyorum: Tedbir almazsak salgınla başa çıkamayız. Tedbirsiz olmak yaşlılarımıza karşı sorumsuzluktur. Bir sorumsuzluk söz konusu. Halkımızın salgınla ilgili gereğini yerine getirmiyor. Bu sorumsuzca davranışları, rica ediyoruz yapmayın. Şu anda kısıtlama değerlendirmemiz yok.