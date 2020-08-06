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06.08.2020 - 12:13 |

Son dakika! Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara Mamak’ta bir semt pazarındaki denetleme sırasında açıklamalarda bulundu.Bakan Soylu, sokağa çıkma kısıtlaması hakkında "Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Bakan Soylu'nun açıklamalarında satır başları:

Vatandaşımıza buradan bir istirhamımız var. Kendisi için hepimiz için bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Herkes büyük bir gayret içerisinde. 2-3 ay öncesinde yaşadıklarımızla karşılaşmayalım. Kontrol kendimiz yapalım. Devlet olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. 

Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek.

Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım.

Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAKKINDA

Bakan Soylu, sokağa çıkma kısıtlaması hakkında "Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok." dedi.

 

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