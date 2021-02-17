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17.02.2021 - 15:56 | | AA

Son dakika... Bakanlar Akar ve Soylu'ya suikast talimatını itiraf eden teröriste müebbet hapis

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden PKK'lı Sonay Bakar hakkında kararı çıktı. Terörist Bakar'ın müebbet hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Son dakika... Bakanlar Akar ve Soylu'ya suikast talimatını itiraf eden teröriste müebbet hapis

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden terör örgütü PKK üyesi Sonay Bakar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı, ona yardım ettiği belirtilen 2 kişinin ise beraatine karar verildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, sanık Sonay Bakar ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, tutuksuz sanık Süleyman A, Levent Ö'nün avukatları ile müşteki avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, sanıkların son sözleri alındıktan sonra mahkeme başkanı kararı açıkladı.

Buna göre sanık Bakar, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Bakar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraat etti.

Mahkeme diğer sanıkların üzerine atılı tüm suçlardan beraatine hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bölücü terör örgütü PKK üyesi Sonay Bakar, emniyete giderek teslim olmuş ve örgütün sözde üst düzey yöneticisi bir isimden Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast için talimat aldığını anlatmıştı.

Önce İstanbul'a, oradan da Ankara'ya gelerek keşif yaptığını, 2 örgüt üyesinin de kendisine yardım ettiğini belirten Sonay Bakar, Akar ve Soylu'ya suikast düzenleyememesi durumunda da askeri birliklerden birine saldırı talimatı aldığını dile getirmişti.

Daha önce askeri birliklere saldırı için bomba hazırladığını da anlatan Bakar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açılmış ve 3 sanığın yargılanmasına 26 Mart 2020'de başlanmıştı.

Davanın 23 Haziran'da görülen duruşmasında, esas hakkındaki mütalaa açıklanmış ve Sonay Bakar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapse, sanıklar Süleyman A. ile Levent Ö'nün ise "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15'er yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep edilmişti.

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