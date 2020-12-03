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03.12.2020 - 13:05 |

Son dakika! Bakanlık acı haberi duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde bir şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un şehit olduğu açıklandı. Düzenlenen operasyonda 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Son dakika! Bakanlık acı haberi duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde bir şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 

Zeytin Dalı bölgesinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınarak, 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye sevk edilen İHA/SİHA ve destek unsurlarıyla operasyonlar devam etmektedir.

Son dakika Bakanlık acı haberi duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde bir şehit

Polis ekibine silahlı saldırı! Operasyon başladıKahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi. Operasyon başlatılan bölgede iki polisin yaralandığı bildirildi. Yaralı polislerden Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
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