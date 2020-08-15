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15.08.2020 - 17:10 | | DHA

Son dakika... Bakanlık açıkladı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava operasyonuyla 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısının 143 olduğu ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin, Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu" denildi.

 

 

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 9 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava operasyonuyla 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısının 143 olduğu ifade edildi.
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