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14.02.2020 - 08:40 | | AA

Son dakika... Bakanlık açıkladı! 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika bilgğisine göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 63 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" denildi.

Son dakika... Bakanlık açıkladı! 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

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