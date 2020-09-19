19.09.2020 - 17:00 | | AA
Son dakika! Bakanlık açıkladı: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz." ifadesine yer verildi.
Veresiye yakıt vermeyince aracıyla ezdiAfyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iddialar göre, bir şahıs girdiği akaryakıt istasyonunda kendisine veresiye yakıt vermeyen pompacı diye bilinen akaryakıt istasyonu görevlisini otomobille ezdi. Olayda otomobilin çarparak metrelerce havaya uçurduğu görevli iki bacağının birden kırılırken, yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.