13.03.2020 - 14:21 | | AA
Son dakika... Bakanlık açıkladı: Hafta sonu dersleri iptal!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) koronavirüs nedeniyle Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında bu hafta sonu yapılacak dersler iptal edildi.
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında öğrenci ve mezunlar için ücretsiz verilen destekleme ve yetiştirme kurslarında hafta sonu dersler yapılmayacak.
MEB'in konuya ilişkin hazırladığı yazı illere gönderilecek.
Büyükçekmece’de faciadan saniyelerle kurtuluş kameradaBüyükçekmece’de bir inşaata kum boşaltan hafriyat kamyonu devrildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken kamyon devrilmeden 5 saniye önce anne ve çocuğunun kamyonun yanında geçtiği görüldü. Kamyon sürücüsü, cam kırılarak dışarı çıkarıldı.