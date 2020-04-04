04.04.2020 - 10:08 | | AA
Son dakika... Bakanlık açıkladı! Mart ayında 89 terörist etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında mart ayında düzenlenen 8 bin 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mart ayında terör suçları kapsamında 6 bin 36 sosyal medya hesabı incelendi, 2 bin 752 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
İstanbul çıkışı kapatıldı! Polis denetim gerçekleştiriyorİçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle İstanbul ile birlikte 29 büyükşehir ve akciğer hastalığının en fazla görüldüğü Zonguldak'ın giriş ve çıkışları kapatıldı. Megakent İstanbul'a 00.00 itibariyle araçlar, genelgede istenilen belgeleri göstermek zoruyla şehre girebilirken genelgeye aykırı olan otomobiller il sınırından geri çevrildi. Gece boyunca devam eden denetimlerin sabahın ilk saatlerinde de sürdü.