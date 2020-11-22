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22.11.2020 - 12:44 | | DHA

Son dakika...Bakanlık açıkladı! PKK'ya çok ağır darbe

Gelen bir son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca dün gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda terör örgütü PKK’ya ait mağara ve sığınaklarında patlayıcı madde, ağır silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Son dakika...Bakanlık açıkladı! PKK'ya çok ağır darbe

İçişleri Bakanlığı, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca dün 3 ayrı bölgede gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK’ya ağır darbe vuruldu. Terör örgütünün mağara ve sığınaklarında çok miktarda patlayıcı madde, ağır silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, Irak’a götürülmek üzereyken yakalanan toplam 11 kg uyuşturucu maddeye de el konuldu" ifadesine yer verildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu oluştuSokağa çıkma kısıtlamasının saat 10.00 itibariyle sona ermesiyle Ataşehir D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
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