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11.04.2020 - 12:46 | | İHA

Son dakika... Bakanlık açıkladı! Seferler...

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'ndan, İstanbul’da Marmaray ve Ankara’da Başkentray seferleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Son dakika... Bakanlık açıkladı! Seferler...

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının 10 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma yasağı talimatları doğrultusunda, yasak kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşlarımızın ev, iş yeri ve görev yerleri arasında ulaşımlarının sağlanması amacıyla İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray yarım saat sefer aralıklarıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca PTT ve PTT Kargo da bu kapsamda hizmetlerine devam etmektedir" diye konuştu.

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