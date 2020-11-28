MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Bakanlık açıkladı: Sınır hattında yakalandılar
ABONE OL
28.11.2020 - 11:08 | | AA

Son dakika! Bakanlık açıkladı: Sınır hattında yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun sınırda yakalandığını bildirdi.

Son dakika! Bakanlık açıkladı: Sınır hattında yakalandılar

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi İpsala/Edirne sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 3 kişinin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları belirlendi." ifadelerine yer verildi.

 

İnsanı mutlu eden gıdalarYeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Az su tüketimi kişiyi mutsuz eder, çalışma kapasitesini düşürür. Aynı zamanda çok fazla kafein tüketimi de mutsuzluğa neden olur. Ancak, muz, nar, kivi, kefir, ıspanak, pırasa, yumurta, yulaf ve ceviz gibi besinler ruh halinizi düzenlemeye yardımcı olan seratonin üretimini sağlayan amino asit triptofan içerir. Vitamin ve mineral açısından zengindir, sizi mutlu eder" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Medya Oscarları ödülleri verildi

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Medya Oscarları ödülleri verildi

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyon 360 bin TL ele geçirildi

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyon 360 bin TL ele geçirildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet