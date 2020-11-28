28.11.2020 - 11:08 | | AA
Son dakika! Bakanlık açıkladı: Sınır hattında yakalandılar
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun sınırda yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi İpsala/Edirne sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 3 kişinin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları belirlendi." ifadelerine yer verildi.
İnsanı mutlu eden gıdalarYeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Az su tüketimi kişiyi mutsuz eder, çalışma kapasitesini düşürür. Aynı zamanda çok fazla kafein tüketimi de mutsuzluğa neden olur. Ancak, muz, nar, kivi, kefir, ıspanak, pırasa, yumurta, yulaf ve ceviz gibi besinler ruh halinizi düzenlemeye yardımcı olan seratonin üretimini sağlayan amino asit triptofan içerir. Vitamin ve mineral açısından zengindir, sizi mutlu eder" dedi.