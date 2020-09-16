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16.09.2020 - 14:48 |

Son dakika... Bakanlık açıkladı! TSK'nın Suriye'deki gözlem noktasına saldırı girişimi

Gelen son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 7 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulunan sivil görünümlü bazı grupların alınan tedbirler sonrasında dağıtıldığını açıkladı.

Son dakika... Bakanlık açıkladı! TSK'nın Suriye'deki gözlem noktasına saldırı girişimi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır" denildi.

Son dakika... Bakanlık açıkladı TSKnın Suriyedeki gözlem noktasına saldırı girişimi

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