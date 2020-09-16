16.09.2020 - 14:48 |
Son dakika... Bakanlık açıkladı! TSK'nın Suriye'deki gözlem noktasına saldırı girişimi
Gelen son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 7 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulunan sivil görünümlü bazı grupların alınan tedbirler sonrasında dağıtıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır" denildi.