Son dakika! Bakanlık duyurdu: Türkiye ve Libya anlaşmasını BM tescil etti

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmanın BM tarafından tescil edildiği hatırlatıldı.

Paylaşımda, "Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'ne eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek." ifadesine yer verildi.