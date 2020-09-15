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15.09.2020 - 12:33 |

Son dakika... Bakanlık duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... Bakanlık duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile güvenlik korucuları tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.

Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışmaİstanbul Fatin'te 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma anı çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Çatışmada yaralanan kişinin eski Ülkü Ocakları 2. Bölge Başkanı Yücel Kurum olduğu öğrenildi.
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