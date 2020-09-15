15.09.2020 - 12:33 |
Son dakika... Bakanlık duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile güvenlik korucuları tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyon devam etmektedir.