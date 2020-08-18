Son dakika... Bakanlık duyurdu: Etkisiz hale getirildi

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.