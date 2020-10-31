31.10.2020 - 09:01 | | DHA
Son dakika: Bakanlık duyurdu! Gri kategoride yer alan terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, gri kategoride yer alan 1 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca işbirliği içinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2012 yılında örgüte katılan ve terörden arananlarda gri kategoride yer alan teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısının 186'ya yükseldiği kaydedildi.
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