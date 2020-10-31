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31.10.2020 - 09:01 | | DHA

Son dakika: Bakanlık duyurdu! Gri kategoride yer alan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, gri kategoride yer alan 1 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

Son dakika: Bakanlık duyurdu! Gri kategoride yer alan terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca işbirliği içinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2012 yılında örgüte katılan ve terörden arananlarda gri kategoride yer alan teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısının 186'ya yükseldiği kaydedildi.

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