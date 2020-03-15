Son dakika... Bakanlık duyurdu! Kütüphaneler o tarihlerde kapalı olacak

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir" denildi.