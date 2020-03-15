MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Bakanlık duyurdu! Kütüphaneler o tarihlerde kapalı olacak
ABONE OL
15.03.2020 - 15:45 | | DHA

Son dakika... Bakanlık duyurdu! Kütüphaneler o tarihlerde kapalı olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin 30 Mart'a kadar okuyucu hizmetlerine kapatıldığını duyurdu.

Son dakika... Bakanlık duyurdu! Kütüphaneler o tarihlerde kapalı olacak

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir" denildi.

Fark etmediği cam kapıyı kırarak dışarı çıktıADIYAMAN'da, berberde tıraş olduktan sonra cam kapıya yönelen kişi, fark etmediği kapıyı kırarak dışarı çıktı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hafif yaralanan müşterinin yüzünde sıyrıklar oluştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çanakkale kahramanlarının mezarları 11 bin şakayıkla kırmızı beyaza büründü

Çanakkale kahramanlarının mezarları 11 bin şakayıkla kırmızı beyaza büründü

SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

Herkese yetecek kadar makarna var

Herkese yetecek kadar makarna var

Sıradaki Haber