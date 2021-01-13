13.01.2021 - 10:03 | | DHA/İHA
Son dakika... Bakanlık duyurdu! PKK'lı 2 terörist teslim oldu
Gelen bir son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, İkna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının terör örgütüne 2010 ile 2014 yıllarında katıldıkları, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle 2021’de ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 3’e yükselmiş oldu.
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