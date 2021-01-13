MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Bakanlık duyurdu! PKK'lı 2 terörist teslim oldu
ABONE OL
13.01.2021 - 10:03 | | DHA/İHA

Son dakika... Bakanlık duyurdu! PKK'lı 2 terörist teslim oldu

Gelen bir son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, İkna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Son dakika... Bakanlık duyurdu! PKK'lı 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının terör örgütüne 2010 ile 2014 yıllarında katıldıkları, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle 2021’de ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 3’e yükselmiş oldu.

 

Barajlardaki doluluk oranında sevindiren artış! 5 günde yüzde 5'ten fazlaGelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonundan bu yana yağan yağmurlar barajlar için can suyu oldu. 5 gündür yağan yağmurla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 24.66'ya ulaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İl Sağlık Müdürü'nün korona testi pozitif çıktı!

İl Sağlık Müdürü'nün korona testi pozitif çıktı!

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

Ameliyata hazırlık yaparken kayboldu! 13 gün sonra acı haber

Ameliyata hazırlık yaparken kayboldu! 13 gün sonra acı haber

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet