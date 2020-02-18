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18.02.2020 - 09:57 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Bakanlık duyurdu! Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... Bakanlık duyurdu! Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek" denildi.

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