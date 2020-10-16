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16.10.2020 - 21:10 | | AA

Son dakika! Bakanlık duyurdu: Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiler

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika! Bakanlık duyurdu: Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiler

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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