05.03.2020 - 10:49 | | İHA
Son dakika... Bakanlık duyurdu! Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 138 bini aştı
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Şubat ayında toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; saat 09.00 itibarıyla 138 bin 647 kişinin Yunanistan'a geçiş yaptığı açıklandı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Şubat ayında toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 1’i ölü, 75’i sağ, 51’i teslim olmuştur. Bu teröristlerden 86’sı PKK/KCK, 41’i DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur." dedi.
Çataklı "Siber suçlarla mücadeleye baktığımızda terör suçları kapsamında 2020 yılı Şubat ayında 4 bin 896 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 2 bin 344 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır."
138 BİN 647 KİŞİ YUNANİSTAN'A GEÇTİ
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kara sınırından Yunanistan'a geçen kişi sayısı saat 09.00 itibariyle 138 bin 647."
İstanbul'da basketbol maçında antrenör dehşetiİstanbul'da genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel basketbol turnuvasında skandal görüntüler yaşandı. Sortie ile Çatalca Muratbey takımları arasında oynanan maçta, Sortie antrenörü Özlem B, herkesin gözü önünde oyuncusuna saldırdı. U-16 takımının genç sporcusuna defalarca tokat atan kadın antrenör, daha sonra hızını alamayıp maçın hakemine de çöp kovası fırlattı. Maçı izleyen veliler antrenöre tepki gösterirken, yaşanan olaylar nedeniyle maç yarıda kaldı. Genç sporcunun uğradığı şiddet ve maçta yaşanan olaylar, tribünde bulunan bir izleyici tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.