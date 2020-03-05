Son dakika... Bakanlık duyurdu! Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 138 bini aştı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Şubat ayında toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 1’i ölü, 75’i sağ, 51’i teslim olmuştur. Bu teröristlerden 86’sı PKK/KCK, 41’i DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur." dedi.

Çataklı "Siber suçlarla mücadeleye baktığımızda terör suçları kapsamında 2020 yılı Şubat ayında 4 bin 896 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 2 bin 344 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır."

138 BİN 647 KİŞİ YUNANİSTAN'A GEÇTİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kara sınırından Yunanistan'a geçen kişi sayısı saat 09.00 itibariyle 138 bin 647."