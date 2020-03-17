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17.03.2020 - 17:01 | | AA

Son dakika... Bakanlık duyurdu, yarın başlıyor! Kimlik, ehliyet, pasaport...

Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresi 8 dk’dan 30 dk’ya çıkarıldı. Nüfus müdürlükleri, zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarını yarından itibaren randevusuz almayacak.

Son dakika... Bakanlık duyurdu, yarın başlıyor! Kimlik, ehliyet, pasaport...

Ayrıntılar geliyor...

İtalya'da karantinadaki Türk gençlerden corona virüs videosuİtalya'da yaşayan Türk gençler, internetten organize olarak corona virüse karşı 'İtalya'da size bir mesajımız var' başlığıyla sosyal medyadan bir video yayınladı. Ailelerine iyi oldukları mesajı veren gençler, corona virüse karşı alınması gereken tedbirleri de anlattı.
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