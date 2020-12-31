31.12.2020 - 08:50 | | AA
Son dakika... Bakü'ye sürpriz ziyaret! Türk askerleri ile bir araya geldi
Gelen son dakika haberine göre, Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.
Bakan Akar'ın sözleri şöyle:
"Ortak Merkezden ateşkesin gözetlenmesi ve takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız burada hazır. Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Türk-Rus askerleri birlikte çalışmak suretiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz"