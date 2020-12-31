Son dakika... Bakü'ye sürpriz ziyaret! Türk askerleri ile bir araya geldi

Bakan Akar'ın sözleri şöyle:

"Ortak Merkezden ateşkesin gözetlenmesi ve takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız burada hazır. Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Türk-Rus askerleri birlikte çalışmak suretiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz"