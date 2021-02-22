22.02.2021 - 12:01 | | DHA
Son dakika... Balıkçılar fark etti, kıyıya çıkardı! 2 metrelik ölü yunus balığı...
Gelen son dakika haberine göre; 2 metre boyundaki yunus balığı Karaköy İskelesi'nde balıkçılar tarafında fark edildi. Gözünden kan akan ölü yunus balığını gören vatandaşlar büyük üzüntü yaşadıklarını söylediler. İşte haberin ayrıntıları...
Olay, saat 11.20 sıralarında Beyoğlu Karaköy İskelesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir yunus karaya sürüklendi. Yunusub hareketsiz şekilde durduğu fark eden vatandaşlar durumu, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen İSTAÇ ekipleri, yunusun tekneye çıkarıp götürdü. Yapılan ilk incelemelerde yunusun gözünün hemen yanındaki kurşun deliği olduğu tespit edildi. Ayrıca yunusun kuyruğunda da ağ izleri olduğu belirlendi. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.
Fotoğraflar: Hüseyin Özdemir
Hafter’in kaçırdığı Türklerden 1 yıldır haber alınamıyorHatırlayacaksınız geçtiğimiz haftalarda Türk vatandaşları Nijerya'da deniz haydutları tarafından kaçırılmıştı. Bu konu günlerce gündemde kaldı. Peki ya Libya'da kaçırılan Türklerden kaç kişi haberdar? 1 yılı aşkın süredir Hafter güçlerinin elinde tutulan Türk vatandaşlarının akıbetlerini bilen var mı? Ne yiyip ne içtiklerini, yaşayıp yaşamadıklarını. Kaçırılan Türklerin yakınları bilmek istiyor. Aileler yardım bekliyor. CNN Türk’ten Mücahit Topçu ve Caner Emre Kınacı'nın özel haberi...