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22.02.2021 - 12:01 | | DHA

Son dakika... Balıkçılar fark etti, kıyıya çıkardı! 2 metrelik ölü yunus balığı...

Gelen son dakika haberine göre; 2 metre boyundaki yunus balığı Karaköy İskelesi'nde balıkçılar tarafında fark edildi. Gözünden kan akan ölü yunus balığını gören vatandaşlar büyük üzüntü yaşadıklarını söylediler. İşte haberin ayrıntıları...

Olay, saat 11.20 sıralarında Beyoğlu Karaköy İskelesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir yunus karaya sürüklendi. Yunusub hareketsiz şekilde durduğu fark eden vatandaşlar durumu, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen İSTAÇ ekipleri, yunusun tekneye çıkarıp götürdü. Yapılan ilk incelemelerde yunusun gözünün hemen yanındaki kurşun deliği olduğu tespit edildi. Ayrıca yunusun kuyruğunda da ağ izleri olduğu belirlendi. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.

Fotoğraflar: Hüseyin Özdemir

Son dakika... Balıkçılar fark etti, kıyıya çıkardı 2 metrelik ölü yunus balığı...

Son dakika... Balıkçılar fark etti, kıyıya çıkardı 2 metrelik ölü yunus balığı...

Son dakika... Balıkçılar fark etti, kıyıya çıkardı 2 metrelik ölü yunus balığı...

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