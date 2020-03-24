MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Balıkekir'de korkutan deprem! Büyüklüğü...
ABONE OL
24.03.2020 - 12:41 |

Son dakika... Balıkekir'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre, merkez üssü Balıkesir Bereketli olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Balıkekir'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberine göre, deprem 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Son dakika... Balıkekirde korkutan deprem Büyüklüğü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan okullarda tatilin uzatılması konusunda da "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bir anda yere yığıldı, corona paniği yaşattı! Dokunmadılar!

Son dakika... Bir anda yere yığıldı, corona paniği yaşattı! Dokunmadılar!

Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

Sıradaki Haber