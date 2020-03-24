24.03.2020 - 12:41 |
Son dakika... Balıkekir'de korkutan deprem! Büyüklüğü...
Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre, merkez üssü Balıkesir Bereketli olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan okullarda tatilin uzatılması konusunda da "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." ifadelerini kullandı.