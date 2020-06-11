Son dakika... Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Balıkesir Üniversitesinde öğrenciyken FETÖ'nün yurtlarında kaldıkları ve örgütün yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 3'ü polis, 5'i öğretmen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul, İzmir, Bursa, Kütahya, Antalya, Ağrı ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı.
Yurt dışı tarifeli uçuşlar, bazı ülkelerle karşılıklı olarak yeniden başladıSon Dakika - İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 2 ay önce koronavirüs nedeniyle durdurulan yurt dışı tarifeli uçuşlar yeniden başladı. Uçuşlar ilk etapta Almanya, Hollanda, İngiltere'ye gerçekleştiriliyor. Öte yandan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da dış hat tarifeli uçuşlar, yeniden başladı.