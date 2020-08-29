29.08.2020 - 23:11 |
Son dakika haberi: Balıkesir'de 3.3 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberine göre Balıkesir'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan sabah saatlerinde yine aynı bölgede üst üste iki deprem daha olmuştu.
Kandilli Rasathanesi Balıkesir'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin büyüklüğü 3.3 olarak açıklanırken derinliği 5.7 olarak belirtildi.
Öte yandan Balıkesir'de sabah saatlerinde üst üste iki deprem daha meydana gelmişti.
Kandilli Rasathanesi'de yer alan son depremler;