MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi: Balıkesir'de 3.3 büyüklüğünde deprem!
ABONE OL
29.08.2020 - 23:11 |

Son dakika haberi: Balıkesir'de 3.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre Balıkesir'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan sabah saatlerinde yine aynı bölgede üst üste iki deprem daha olmuştu.

Son dakika haberi: Balıkesir'de 3.3 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi Balıkesir'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin büyüklüğü 3.3 olarak açıklanırken derinliği 5.7 olarak belirtildi.

Öte yandan Balıkesir'de sabah saatlerinde üst üste iki deprem daha meydana gelmişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'de yer alan son depremler;

Son dakika haberi: Balıkesirde 3.3 büyüklüğünde deprem

 

 

Deniz Harp Okulu öğrencileri Kuzey Kıbrıs'ı selamladı!MSB, Açık Deniz Eğitimlerine devam eden Deniz Harp Okulu öğrencilerinin KKTC selamını paylaştı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları için resimli, kısa uzun seçenekler

En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları için resimli, kısa uzun seçenekler

Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

Son dakika: Balıkesir'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Balıkesir'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Sıradaki Haber