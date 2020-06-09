MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Balıkesir’de 3 sokak köpeği, 3 kediyi telef etti!
ABONE OL
09.06.2020 - 17:15 | | DHA

Son dakika... Balıkesir’de 3 sokak köpeği, 3 kediyi telef etti!

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki 3 sokak köpeği, çevredeki vatandaşların baktığı anne ve yavru sokak kedilerine saldırdı. 3 kedi telef olurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Son dakika... Balıkesir’de 3 sokak köpeği, 3 kediyi telef etti!

Olay, sabah saatlerinde 600 Evler Mahallesi Pirenlik Sokak’ta bulunan apartmanın arka bahçesinde meydana geldi. Yaklaşık 3 ay önce bahçeye gelen hamile kedi, bahçede doğum yaptı. Apartman sakinleri ise anne ve yavru kedilere sahip çıkarak, kedileri beslemeye başladı.

Sabah saatlerinde kedileri beslemek için bahçeye çıkanlar, kedilerin telef edildiğini fark etti. Bunun üzerine iş yerinin, bahçeyi gören güvenlik kameralarını inceleyen hayvanseverler, kedilerin bahçeye gelen sahipsiz 3 sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak, telef edildiğini gördü.

Güvenlik kamerasınca anbean kaydedilen görüntülerde, köpeklerin bahçeye gelip, kedilere saldırdığı ve ısırdıkları kedileri yerden yere vurarak telef ettikleri görüldü.

 

 

 

 

 

Son dakika - Antalya'da sıcaktan havadan bunalanlar sahillere akın attiAntalya'da tatilciler hava sıcaklığının artmasıyla sahillere akın etti. Çocuklar ise su kanalında yüzerek serinledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Balıkesir’de 3 sokak köpeği, 3 kediyi telef etti!

Son dakika... Balıkesir’de 3 sokak köpeği, 3 kediyi telef etti!

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü dışarı çıkma izni artacak mı?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü dışarı çıkma izni artacak mı?

Sıradaki Haber