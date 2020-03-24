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24.03.2020 - 12:26 |

Son dakika! Balıkesir'de deprem! Depremin büyüklüğü...

Gelen bir son dakika bilgisine göre; Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Balıkesir'de deprem! Depremin büyüklüğü...

EMSC'den gelen son dakika bilgisine göre; saat 12.20'de merkez üssü Bigadiç olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Kiralık katil vahşeti! Son görüntüleri ortaya çıktıSultanbeyli'de evinin banyosunda ölü olarak bulunan Lale Bayram(25)'ın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis cinayet şüphelisi olarak Lale Bayram'ın boşandığı eşi Yasin A. ile arkadaşı Servet K'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden Servet K.'nın eski eşini öldürtmek için Yasin A. ile 8 bin 500 liraya anlaştığı ortaya çıktı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Lale Bayram'ın öldürülmeden hemen önce bir marketten alışveriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
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