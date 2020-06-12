Son dakika! Balıkesir'de korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

AFAD Deprem Dairesi'nin geçtiği son dakika verilerine göre; saat 12.17'de Balıkesir'de merkez üssü Altieylül olan bir deprem gerçekleşti. Batı Anadolu fay hattında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedilirken, sarsıntının derinliği 8.17 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 3.7 olduğunu açıkladı.