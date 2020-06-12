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12.06.2020 - 13:13 |

Son dakika! Balıkesir'de korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

Gelen bir son dakika haberine göre; Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Balıkesir'de korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

AFAD Deprem Dairesi'nin geçtiği son dakika verilerine göre; saat 12.17'de Balıkesir'de merkez üssü Altieylül olan bir deprem gerçekleşti. Batı Anadolu fay hattında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedilirken, sarsıntının derinliği 8.17 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 3.7 olduğunu açıkladı.

Son dakika Balıkesirde korkutan deprem Depremin büyüklüğü...

Gök taşı' bulduğunu iddia etti; Başımıza talih kuşu konduARTVİN'in Borçka ilçesinde Ceyda Gedik (10) adlı çocuk çay bahçesinde sıra dışı bir taş buldu. Taşın, gök taşı olduğunu iddia eden ve incelenmesini isteyen küçük kızın amcası Zeki Gedik, "Bu taş bize Allah'ın bir ödülü, başımıza talih kuşu kondu' dedi.
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