MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem
ABONE OL
29.08.2020 - 06:46 |

Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem

Gelen son dakika bilgisine göre Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan dakikalar sonra aynı yerde 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 5.6 km olarak açıklanırken saati 06.36 olarak belirtildi.

AFAD da depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

BİR DEPREM DAHA

06.36'da meydana gelen depremden dakikalar sonra Balıkesir 3.3 büyüklüğünde bir artçıyla sallandı.

Depremin saat, 06.45 olarak açıklanırken derinliği 5.3 km olarak kaydedildi.

Kandilli'de yer alan son depremler

Son dakika: Balıkesirde korkutan deprem

 

Yarısı etkisiz çıktı! Dezenfektan gerçeği ortaya çıktıHepimizin çantasında, cebinde yer alıyor. Mart ayından bu yana vazgeçilmezimiz oldu el dezenfektanları... Virüse karşı etkili diye alıyoruz ama gerçekten etkili mi diye hiç merak ettiniz mi? CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Halil Kahraman ve Alper Öztürk, bu konuyu sizin için araştırdı. Piyasadaki el dezenfektanlarını topladı, laboratuvara götürdü. Bakın sonuç ne oldu...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özge Sevinç’in sır ölümü için soruşturma

Özge Sevinç’in sır ölümü için soruşturma

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

Altun: Kutlamalar devlet ciddiyetiyle yapılacak

Altun: Kutlamalar devlet ciddiyetiyle yapılacak

Sıradaki Haber