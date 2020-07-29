Son dakika... Balıkesir’de korkutan yangın! Karadan ve havadan müdahale başladı

Edinilen bilgiye göre, Kocaören Mahallesi'nde baraj yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Meşelik alanda çıkan yangına müdahale için Balıkesir ve Edremit’ten iki helikopter ile bölge işletmelerinden 4 arazöz ve 2 su tankeri bölgeye sevk edildi.

Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale etmeye başladı. Orman ekipleri yangının kontrol altına alındığını kaydetti.