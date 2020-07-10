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10.07.2020 - 10:22 | | AA

Son dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 32 kişi yaralandı

Gelen bir son dakika haberine göre, Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 32  kişi yaralandı.

Son dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 32 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İstanbul'a giden Osman Solmaz'ın  kullandığı 61 S 1538 plakalı özel bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü,  Balıkesir-Bursa Otoyolu'nun Yeniköy mevkisinde devrildi.

Yaklaşık 130 metre sürüklenen otobüsteki 32 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

 

 

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