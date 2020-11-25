25.11.2020 - 09:33 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini son dakika olarak duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
Cinsel ilişki tartışması kanlı bitti! 'Hayır' deyince...Bursa’da, İsmail I. (55) eğlenmek için çiftlik evine gittiği sevgilisi Zehra Y.'yi (43), cinsel ilişki teklifini kabul etmeyince çıkan tartışmanın ardından tabanca ile sağ ayağından vurdu. Yaralanan Zehra Y., yaşanan arbede sırasında alkolün de etkisinde olan sevgilisinin elinden aldığı tabanca ile İsmail I.'yı başından vurarak öldürdü. Hastanede tedaviye alınan Zehra Y.'nin polise verdiği ilk ifadesinde "Beni ilişkiye zorladı. 'Hayır' deyince silahıyla beni ayağımdan vurdu. Alkollü olmasından yararlandım silahını elinden alıp onu vurdum." dediği öğrenildi.