Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi” dedi.