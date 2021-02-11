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11.02.2021 - 11:20 |

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir son dakika açıklamasına göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi” dedi.

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

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