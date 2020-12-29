29.12.2020 - 16:48 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre; Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Maltepe'de vahşet! Öğretim görevlisini yakarak öldürdüSon dakika haberine göre; İstanbul Maltepe'de bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının önce boğazını kesti. Ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Delbe'nin üzerinden kadına ait altın kolyeler çıktı.