Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.