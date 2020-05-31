Son dakika... Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kuryelikten milyonerliğe uzanan hikaye! Milli Piyango bileti...Antalya’da bir ilaç firmasında kurye olarak çalışırken, Milli Piyango’nun 2017 yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet etiği çeyrek biletlerden birisine sahip olan Murat Tokmak, o gün yaşadıklarını İHA’ya anlattı. Son parasıyla bilet aldığını belirten Tokmak, milyoner olduğunu bilmediği gün olduğu gün “Cebimde 5 lira kalmıştı. İşe gelmiştim ve simit mi yoksa sigaramı alayım diye çok düşündüm. Telefonumdan bileti sorgulayınca 61 milyon lira gördüm ama 61 lira çıktı zannettim. Çünkü öyle bir rakamı hayatımda görmemiştim” dedi.