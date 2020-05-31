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31.05.2020 - 13:48 | | AA

Son dakika... Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getiren komandolarımız, terör örgütlerine geçit vermiyor."

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