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17.01.2021 - 13:52 | | DHA

Son dakika... Bartın açıklarında Rus gemisi battı! Vali’den son dakika açıklaması

Gelen bir son dakika haberine göre, Bartın Valisi Sinan Güner, İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisinin battığını bildirdi. Güner, "Üç filikada mahsur kalan 15 mürettebatın kurtarma faaliyetine başlayacağız" dedi.

Son dakika... Bartın açıklarında Rus gemisi battı! Vali’den son dakika açıklaması
Rus gemisi Bartın açıklarında battı!
Rus gemisi Bartın açıklarında battı!
Rus gemisi Bartın açıklarında battı!
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Bartın İnkum açıklarında geminin battığı görülürken, bir kısmı su yüzeyinde kaldı. Denizin yaklaşık 200 metre açığında geminin battığı görülürken, gemi personelinin durumu hakkında bilgi edinilemedi. Batan geminin çevresinde bulunan 3 geminin ise şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle bölgeye ulaşamadığı görüldü. Kıyıya jandarma ve 112 Acil ekipleri gelirken, kurtarma çalışmalarına başlanacak.

15 KİŞİ FİLİKALARDA

Bartın Valisi Sinan Güner geminin Rus bandıralı kuru yük gemisi olduğunu, 15 kişinin 3 filikaya binerek kurtulduğunu, ancak hava şartlarının kötü olması nedeniyle filikaların sürüklendiğini belirterek, şu anda can kaybı olmadığını açıkladı. Bölgede Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması için hazırlıklarını yapıyor.

 

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