HDP'ninÂ tutuklu eskiÂ EÅŸÂ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n eÅŸi BaÅŸak DemirtaÅŸ, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafÄ±ndan hedef alÄ±ndÄ±. V.M.'nin paylaÅŸÄ±mÄ± sonrasÄ± sosyal medyadaÂ BaÅŸakÂ DemirtaÅŸ'a Ã§ok sayÄ±da destek mesajÄ± geldi. Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l,Â AK Parti Grup BaÅŸkanÄ± Naci BostancÄ± ve CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu da paylaÅŸÄ±mÄ± yapan kiÅŸiye tepki gÃ¶sterdi. PaylaÅŸÄ±mÄ±n ardÄ±ndan harekete geÃ§enÂ Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, ''SÃ¶z konusuÂ paylaÅŸÄ±mlarda bulunan ve kimliÄŸi tespit edilen ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸ olup, soruÅŸturma aÅŸamalarÄ± hassasiyetle takip edilmektedir'' aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.



BaÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada M.V., gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SoruÅŸturmanÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi.

Â BAKAN GÃœL "LANETLÄ°YORUM" DEMÄ°Åž VE GEREKENÄ°N DERHAL YAPILACAÄžINI DUYURMUÅžTU

Adalet BakanÄ± AbdÃ¼lhamit GÃ¼l konuyla ilgili bir aÃ§Ä±klama yaparak bu saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±namÄ±ÅŸ Vedat M. isimli ÅŸahÄ±sla ilgili gerekeni yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. GÃ¼l sÃ¶zlerinde "BaÅŸak DemirtaÅŸ'a yÃ¶nelik Ã§irkin paylaÅŸÄ±mÄ± kÄ±nÄ±yor, bu ahlaksÄ±z ve tahkir edici eylemi en aÄŸÄ±r ÅŸekilde lanetliyorum. Bir insanÄ±n onuru, iffet ve haysiyeti her ÅŸeyin Ã¼zerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sÃ¶zlere karÅŸÄ± gereÄŸini yapacaktÄ±r" ifadelerine yer vermiÅŸti.

BÄ°R AÃ‡IKLAMA DA FAHRETTÄ°N ALTUN'DANÂ

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada sÃ¶z konusu provokasyon Ã¼zerinden baÅŸka niyetler gÃ¼denlere dikkat Ã§ekti ve "Sosyal medya mecralarÄ±nda her gÃ¼n sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za, ailesine, Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±na hakaret edenler bugÃ¼n adÄ± sanÄ± belli olmayan bir mÃ¼ptezelin terbiyesizliÄŸini bir kesime mal etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Oysa ki hakikati ve ahlaklÄ± davranmayÄ± her alanda savunanlar bizleriz. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine sÄ±rtÄ±nÄ± dayayanlarÄ± maÄŸdur pozisyona iten bu ahlaksÄ±zlarÄ±n kimler olduklarÄ± ve neye hizmet ettikleri milletimizin malumudur. Bu noktada kimsenin kendine ahlaki Ã¼stÃ¼nlÃ¼k atfetmesinin ya da aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k kompleksine girmesinin bir anlamÄ± yoktur. GerÃ§ekler ortadadÄ±r. Kimse hakaret etmesin, kimsenin izzeti hedef alÄ±nmasÄ±n diye en Ã§ok mÃ¼cadele eden de biziz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ adÄ±, sanÄ± ve makamÄ± belli olan kimi muhalefet partililerin kÃ¼fÃ¼r ve hakaretlerine yÄ±llardÄ±r en Ã§ok maruz kalmÄ±ÅŸ olan da biziz. HAMDOLSUN, TEMÄ°Z SÄ°YASETÄ°, TEMÄ°Z TOPLUMU SAVUNAN BÄ°ZÄ°Z!" dedi.

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