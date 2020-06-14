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14.06.2020 - 13:16 | | DHA

Son dakika: Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşım! O isimler gözaltına alındı

Son dakika haberi... HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde çirkin paylaşımlar yapılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında V.M. gözaltına alınırken, devam eden soruşturma kapsamında V.Y. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

Son dakika: Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşım! O isimler gözaltına alındı

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı. V.M.'nin paylaşımı sonrası sosyal medyada Başak Demirtaş'a çok sayıda destek mesajı geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da paylaşımı yapan kişiye tepki gösterdi. Paylaşımın ardından harekete geçen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ''Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir'' açıklaması yapıldı.

Başlatılan soruşturmada M.V., gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

GÖZALTI SAYISI 2'YE YÜKSELDİ 

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde çirkin paylaşımlar yapılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında V.M. gözaltına alınırken, devam eden soruşturma kapsamında V.Y. isimli bir kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. 

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Adalet Bakanı Gül ve AK Partili Bostancı'dan Başak Demirtaş paylaşımı

 BAKAN GÜL "LANETLİYORUM" DEMİŞ VE GEREKENİN DERHAL YAPILACAĞINI DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuyla ilgili bir açıklama yaparak bu saldırıyı kınamış Vedat M. isimli şahısla ilgili gerekeni yapılacağını belirtmişti. Gül sözlerinde "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır" ifadelerine yer vermişti.

BİR AÇIKLAMA DA FAHRETTİN ALTUN'DAN 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı açıklamada söz konusu provokasyon üzerinden başka niyetler güdenlere dikkat çekti ve "Sosyal medya mecralarında her gün sayın Cumhurbaşkanımıza, ailesine, çalışma arkadaşlarına hakaret edenler bugün adı sanı belli olmayan bir müptezelin terbiyesizliğini bir kesime mal etmeye çalışıyorlar. Oysa ki hakikati ve ahlaklı davranmayı her alanda savunanlar bizleriz. Terör örgütlerine sırtını dayayanları mağdur pozisyona iten bu ahlaksızların kimler oldukları ve neye hizmet ettikleri milletimizin malumudur. Bu noktada kimsenin kendine ahlaki üstünlük atfetmesinin ya da aşağılık kompleksine girmesinin bir anlamı yoktur. Gerçekler ortadadır. Kimse hakaret etmesin, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye en çok mücadele eden de biziz. Çünkü adı, sanı ve makamı belli olan kimi muhalefet partililerin küfür ve hakaretlerine yıllardır en çok maruz kalmış olan da biziz. HAMDOLSUN, TEMİZ SİYASETİ, TEMİZ TOPLUMU SAVUNAN BİZİZ!" dedi.

 

Son dakika: Başak Demirtaşa yönelik çirkin paylaşım O isimler gözaltına alındı

Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
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