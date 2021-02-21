MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Başakşehir'de ele geçirildi! 8 milyonluk puro...
ABONE OL
21.02.2021 - 12:37 | | DHA

Son dakika... Başakşehir'de ele geçirildi! 8 milyonluk puro...

Gelen son dakika haberine göre; Başakşehir'de bir depoya yapılan operasyonda satışa hazır halde piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 80 bin paket kaçak puro ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, operasyon anları da kameraya yansıdı. İşte haberin ayrıntıları...

Son dakika... Başakşehir'de ele geçirildi! 8 milyonluk puro...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, yasadışı yollardan ülkeye sokulan puroların başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yaygın olarak bulunan zincir shop büfeler vasıtasıyla piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki çeşitli büfelerde, en çok tercih edilen bir markaya ait puroların kayıtsız olarak satıldığını tespit etti. Ekiplerin bir aylık incelemelerinin ardından puroların şüpheliler Ö.A. ve M.A. tarafından yurda yasa dışı yollardan ülkeye sokulduğu ve puroların Başakşehir’de bir depoda olduğu belirlendi.

DAĞITIM ESNASINDA BASKIN

Başakşehir’deki depo çevresine jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Arama kararının ardından sevkiyat günü operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda, dünyada ve ülkemizde en çok tercih edilen bir markaya ait çeşitli aromalarla zenginleştirilmiş versiyonları bulunan piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 80 bin paket puro ele geçirildi. Jandarma ekiplerince Ö.A. ve M.A. gözaltına alındı.

BİR ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 80 bin paket puro İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası’nda sergilendi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yer: Bursa... 'Dur' ihtarına uymayan 4 kişi polisle çatıştı!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mardin'de ele geçirildi! Piyasa değeri 5 milyon değerinde...
ABD'de motoru yanan uçağın parçaları evlerin bahçelerine dağıldıABD Denver'dan Hawaii'ye doğru havalanan yolcu uçağındakiler yalnızca birkaç dakika sonra cehennemi yaşamaya başladı. Yerde ise sokaklara ve bahçelere gökten enkaz parçaları yağıyordu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakalandı!

Son dakika... Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakalandı!

Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet