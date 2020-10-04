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04.10.2020 - 14:23 | | DHA, İHA

Son dakika... Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

Gelen son dakika haberine göre;  Başakşehir İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı.Bir oto yedek parçacıda çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Son dakika... Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi’nde bir oto yedek parçacısında çıkan yangın kontrol altına alındı. Sanayi sitesinin kapalı olması nedeniyle olası bir faciadan dönülen yangın, drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, İstanbul Başakşehir’de bulunan Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto yedek parçacıda çıktı. Pazar günü olması nedeniyle kapalı olan sanayi sitesinde çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yedek parçacıdan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Alevlere teslim olan iş yerindeki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangın ve itfaiye ekiplerinin çalışması drone ile havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

    Ekipler hayvan hakkı ihlallerine karşı sahadaİçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara müdahale için oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli ekipler, 'HAYDİ' (Hayvan Durum İzleme) uygulaması üzerinden gelen şikayetlere anında müdahale ediyor. Bugüne kadar 32 binden fazla kişinin indirdiği 'HAYDİ' uygulaması ile 1649 ihbara müdahale edildi.
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