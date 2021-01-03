03.01.2021 - 10:11 |
Son dakika... Başakşehir'de trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haberine göre; Başakşehir TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde seyir halinde olan M.B. yönetimindeki 34 DFE 683 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen bir motosiklete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yola savruldu. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis yolda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de kaza yerinde temizlik ve kumlama çalışması yaptı.
Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten verilirken polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyon liralık cip çaldı!İstanbul Maslak’ta yılbaşı gecesi kadın kılığına giren yabancı uyruklu hırsız, sitedeki bir otoparka adeta iğne deliği kadar küçük bir aralıktan girerek 5 milyon lira değerindeki Mercedes marka lüks cipi çaldı. Film sahnelerini aratmayan olayda, değeri düşük olan hafif ticari bir araçla otoparkın kepengini kıran hırsız ciple kaçmaya başladı. Peşine düşen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadın kılığındaki hırsızı uygulama noktasında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın otoparka girip kadın kılığında dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, polise "tanınmamak için kadın kılığına girdim" diyen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.