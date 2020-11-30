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30.11.2020 - 11:45 | | DHA/AA

Son dakika... Başkan Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü!

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı.

Hastane odasında Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de yoğun bakıma alınan ve 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Başkan Böcek'in kısa süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Böcek'i ziyaret  ettiği anların görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Görüntülerde Özkan'ın "Nasıl hissediyorsunuz başkanım?" sorusuna  başkan Böcek, "Sayenizde çok iyiyim. Şuanda 100 günü geçtik. Bu süreçte gece  gündüz demeden çalışan şahsınız ve bütün sağlık çalışanlarına, dua edenlere,  arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Hemşireler, doktorlar gece gündüz  demeden çok ilgilendi. Dualarım size. Her şey için teşekkür ediyorum." yanıtını  veriyor.

 

Bunun üzerine Rektör Özkan da "Her hastamızla yakından ilgilenmeye  çalışıyoruz ama Antalya için önemli bir isimsiniz. Sizi böyle görebildiğimiz için  çok mutluyuz. Sizi en yakın zamanda görevinizin başında görmek istiyoruz.  Bakışınız enerji dolu zaten. İnşallah Antalya için çok iyi şeyler yapacaksınız."  ifadelerini kullandı.

Özkan, paylaşımında ayrıca " sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi  bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza  teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey  dilediği gibi olsun." ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17  Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş,  herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda  bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7  Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi  Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan  Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik  açılması) uygulanmıştı.

Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım  ünitesinden normal servise alınmıştı.

 

 

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