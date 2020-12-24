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24.12.2020 - 13:27 | | AA - İHA

Son dakika! Başkent'te yağan kar sokakları buz pateni pistine çevirdi

Gelen bir son dakika haberine göre; Başkent'te gece başlayan kar yağışı sokakları buz pistine çevirdi. Buz pistine dönen caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı.

Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda önlem alarak tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentin birçok noktasında kayganlaşan yollar nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çankaya ilçesinde Hollanda Caddesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil kayarak başka bir araca çarparak durabildi. Yaşanan kaza anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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