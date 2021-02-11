11.02.2021 - 19:08 |
Son dakika: Başlıyor! Bakan Koca'dan önemli 'aşı' açıklaması
Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın sabahtan itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlarla 60 yaş üzeri eşlerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmaya başlanılacağını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler." ifadelerini kullandı.
Koca, vatandaşlara randevularını Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin web sayfası https://www.mhrs.gov.tr ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından almaları çağrısında bulundu.
Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim. pic.twitter.com/JGFZwJ4DUz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 11, 2021
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 11 Şubat 2021 )Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 313 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1256 oldu, 7 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi. Tabloda vaka sayısı ve vefat sayısındaki düşüş eğilimi dikkat çekti.