05.07.2020 - 14:19 | | DHA
Son dakika... Batman'da 2 ev karantinaya alındı!
Gelen bir son dakika haberine göre, Batman’ın Gercüş ilçesinde 2 ev, coronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gercüş'e bağlı Arıca ile Kırkat köylerinde koronavirüs vakaları tespit edildi. Bunun üzerine köylerde karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun karantina kararının ardından evlerin önünde güvenlik önlemleri alındı.
Filyasyon ekipleri de aile üyelerine test yapmaya başladı.
Kahramanmaraş'ta feci kaza! 6 saniye sonra...Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde piknik yapmak için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın, otomobille çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Kaza, hayatını kaybeden kadının sosyal medyadan canlı yayına girmesinden 6 saniye sonra yaşandı.